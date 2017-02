Ledig stilling som chef/ kokk

Ambassaden søker en chef/kokk med solid erfaring innenfor gourmat mat til arrangementer og tilstelninger i ambassadørens residens.

Ambassaden i London er en av Norges største utenriksstasjoner med rundt 33 medarbeidere. Ambassaden er meget travel, og det gjennomføres hvert år mellom 50 og 60 arrangementer og tilstelninger i ambassadørens residens. Det er middager (fine dining), mottagelser, lunsjer, frokoster og buffeer.

Vi søker etter en chef/kokk med solid erfaring innenfor gourmet mat. Vedkommende vil gå inn i et team bestående av kokk, husbestyrer og en husassistent, samt administrativ ambassaderåd på ambassaden og ambassadørens sekretær. Teamet jobber sammen for å gi det aller beste den norske ambassaden har å by på når ambassadøren inviterer til bords i residensen. Det er viktig for ambassaden å vise frem norsk matkunst og råvarer på sitt aller beste. (Alternative råvarer brukes når norske ikke er å få tak i).

Residensen hyrer inn ekstra hjelp som kokker og serveringshjelp når dette er nødvendig.

Arbeidsoppgaver:

Forberedelse, tillaging og servering av mat til alle arrangementer

Planlegging av meny og bestilling av matvarer

Bake brød, lage desserter og alt annet av tilbehør som skal til

Samarbeide og planlegge hvert arrangement med husbestyrer og husassistent

Holde kjøkken og forkjøkken i god stand inkl. rengjøring

Søke ny kunnskap om mat og råvarer

Skape egne nettverk

Kvalifikasjoner:

Må ha utdannelse innenfor kokkefaget

Må ha gode kunnskaper i engelsk og norsk

IKT-kyndig

Personlige egenskaper:

Må ha stor arbeidskapasitet, og kunne arbeide under press

Må ha gode samarbeidsevner og like å jobbe i team

Må kunne presentere egne menyer til gjester når dette er ønskelig

Ha evne til å se nye muligheter, og like utfordringer

Ambassaden kan tilby:

Et meget godt arbeidsmiljø

Egen leilighet i residensen

London med alt byen har å by på

Lønn fastsettes utfra erfaring

For nærmere opplysninger om stillingen ta kontakt med ambassaderåd Anne-Mette Grønland på e-post anne@mfa.no.

Søknad vedlagt CV og to referanser sendes innen 21. februar 2017 til ambassaderåd Anne-Mette Grønland på e-post anne@mfa.no.